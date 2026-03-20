Deniz Öncü, Moto2'de sezonun ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkacak.

Brezilya'nın Goiania kentindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 26 tur üzerinden düzenlenecek.

ELF Marc VDS Racing Team adına yarışan Deniz Öncü, yarın TSİ 19.40'ta başlayacak birinci sıralama ve 20.05'te yapılacak ikinci sıralama seanslarında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek.

Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te start alacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, sezonun ilk yarışı Tayland Grand Prix'sini 9. sırada bitirmişti.

Tayland'daki sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Haberler.com
500

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!
Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde

Çeyrek finale kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç