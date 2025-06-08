Deniz Öncü, Moto2'de Birinci Olup Tarihe Geçti

(ANKARA) - Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'de birinci olarak hem kariyerinin ilk zaferini kazandı hem de bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında birinci olarak kariyerinin ilk zaferini elde etti. MotorLand Pisti'nde düzenlenen yarışta rakiplerini geride bırakan Öncü, damalı bayrağı 0.003 saniye farkla ilk sırada geçti.

Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Öncü, Moto2 kategorisinde zafere ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Öncü'nün başarısıyla İstiklal Marşı, uluslararası arenada çalındı.

Bu sonuçla Deniz Öncü, genel klasmanda 62 puana ulaşarak 7'inci sıraya yükseldi.