Deniz Öncü, Moto2'de Birinci Olup Tarihe Geçti

Deniz Öncü, Moto2'de Birinci Olup Tarihe Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında birinci olarak kariyerinin ilk zaferini kazandı ve bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Öncü, damalı bayrağı 0.003 saniye farkla geçerek uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızı dinletti.

(ANKARA) - Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2'de birinci olarak hem kariyerinin ilk zaferini kazandı hem de bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında birinci olarak kariyerinin ilk zaferini elde etti. MotorLand Pisti'nde düzenlenen yarışta rakiplerini geride bırakan Öncü, damalı bayrağı 0.003 saniye farkla ilk sırada geçti.

Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Öncü, Moto2 kategorisinde zafere ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Öncü'nün başarısıyla İstiklal Marşı, uluslararası arenada çalındı.

Bu sonuçla Deniz Öncü, genel klasmanda 62 puana ulaşarak 7'inci sıraya yükseldi.

Kaynak: ANKA / Spor
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.