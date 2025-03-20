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Deniz Gül, A Milli Takım'daki İlk Maçına Çıktı

Deniz Gül, A Milli Takım'daki İlk Maçına Çıktı
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20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'a karşı A Milli Futbol Takımı formasıyla sahaya çıkarak milli debutunu yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nda 20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül, Macaristan maçıyla ilk kez milli formayı giydi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Macaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılarda 20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül ilk milli maç heyecanını yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Gül, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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