Deniz Gül, A Milli Takım'daki İlk Maçına Çıktı

A Milli Futbol Takımı'nda 20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül, Macaristan maçıyla ilk kez milli formayı giydi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Macaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılarda 20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül ilk milli maç heyecanını yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Gül, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi. - İSTANBUL