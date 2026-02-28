Haberler

Deniz Çınar Doğan taekwondoda Türkiye 3'üncüsü

Deniz Çınar Doğan taekwondoda Türkiye 3'üncüsü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Deniz Çınar Doğan, 65 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Deniz Çınar Doğan, 65 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ankara'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda sporcunun katıldığı Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası, büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonada 65 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Deniz Çınar Doğan, sergilediği üstün performansla yarı finale kadar yükseldi. Zorlu rakiplerle mücadele eden başarılı sporcu, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 65 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran sporcumuz Deniz Çınar Doğan'ı ve kıymetli antrenörü Özcan Kaya'yı tebrik ediyoruz. Sporcumuzun elde ettiği bu başarı, ilimizde yürütülen altyapı çalışmalarının ve disiplinli antrenman sürecinin bir sonucudur. Elazığ gençliğinin spor alanında elde ettiği başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor