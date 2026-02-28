Deniz Çınar Doğan taekwondoda Türkiye 3'üncüsü

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Deniz Çınar Doğan, 65 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ankara'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda sporcunun katıldığı Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası, büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonada 65 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Deniz Çınar Doğan, sergilediği üstün performansla yarı finale kadar yükseldi. Zorlu rakiplerle mücadele eden başarılı sporcu, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 65 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran sporcumuz Deniz Çınar Doğan'ı ve kıymetli antrenörü Özcan Kaya'yı tebrik ediyoruz. Sporcumuzun elde ettiği bu başarı, ilimizde yürütülen altyapı çalışmalarının ve disiplinli antrenman sürecinin bir sonucudur. Elazığ gençliğinin spor alanında elde ettiği başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı