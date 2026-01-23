Haberler

Gaziantep FK'nın Golcüsü Dragu?: 'Sadece Kazanmaya Odaklanacağız'

Gaziantep FK'nın Golcüsü Dragu?: 'Sadece Kazanmaya Odaklanacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK'nın golcüsü Denis Dragu, Konyaspor ile oynayacakları maçın kendisi için özel olduğunu belirterek, 'Sadece kazanmak odaklıyız' dedi. Dragu, Galatasaray maçından 1 puanla dönmenin sevindirici olduğunu da vurguladı.

GAZİANTEP FK'nın golcüsü Denis Dragu?, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Konyaspor ile gerçekleşecek olan karşılaşmanın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Döndükten sonra evimde ilk maçım olacak. Sadece yüzde 100 kazanmaya odaklanmış olacağız" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep Fk, maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yoğun kar yağışı altında devam eden antrenman teknik ve taktik hareketleriyle başladı. Antrenman öncesinde oyunculardan Denis Dragu? basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇTI'

Dragu?, tekrar Gaziantep FK'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu ve herkese minnettar olduğunu söyledi. Galatasaray karşılaşmasından 1 puanla dönmenin takım için sevindirici olduğunu söyleyen Dragu?, "Buraya tekrardan döndüğüm için çok mutluyum. Ayrıca buradaki herkese minnettarım. Hiç ayrılmamışız gibi karşıladılar. Galatasaray maçı bizim için önemli bir maçtı. Oradan da 1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Kupa maçı sonrası Galatasaray maçı bizim için önemliydi. Zorlu bir maçtan 1 puanla ayrılmak bizim için sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

'KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ, ALTERNATİFİMİZ YOK'

Konyaspor ile gerçekleşecek olan karşılaşmanın döndükten sonra evindeki ilk maç olduğu için kendisinde özel hisler barındırdığını belirten Dragu?, "Benim için özel bir maç olacak. Özel hisler barındıran bir maç olacak. Döndükten sonra evimde ilk maçım olacak. Sadece yüzde 100 kazanmaya odaklanmış olacağız. Kazanmaktan başka çaremiz, alternatifimiz yok. O yüzden aynı şekilde devam edersek bizim için çok iyi olur. Atabildiğim kadar çok fazla gol hedefim var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı