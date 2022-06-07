Dengeleri bozacak transfer! Sörloth, Süper Lig devine imzayı atıyor - Haberler

El Diario Vasco'nun haberine göre Beşiktaş, golcü oyuncu Alexander Sörloth ile anlaşma sağladı. Yıllık 3 milyon euro maaş ile el sıkışılan futbolcunun kulübü Leipzig ile pazarlıklar sürüyor. İki kulüp arasında ciddi bir aşama kaydedildiği öğrenildi.

TRABZONSPOR'DA YILDIZI PARLADI

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü, 49 maçta 33 gol 10 asistle ile oynayarak beğeni toplamıştı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'dan ayrılıp, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in yolunu tutan golcü oyuncu, Trabzonspor'da gösterdiği performansa yaklaşamadı. Leipzig formasıyla 42 maçta 9 gol kaydetti. Sörloth, geçen sezonu ise Real Sociedad'ta kiralık olarak tamamladı ve 44 maçta 8 gol kaydetti.