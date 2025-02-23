Deneyimli Teknik Direktörler Sakaryaspor Maçını İzledi

Sakaryalı teknik direktörler Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Orhan Ak, Ümraniyespor- Sakaryaspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, Sakaryaspor'u konuk etti. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tanıdık isimler de tribünden izledi. Karlı ve soğuk havaya rağmen ev sahibi taraftarların yanı sıra, Sakaryasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Orhan Ak ile birlikte deneyimli teknik adamlardan Yılmaz Vural ve Bülent Uygun da mücadeleyi izlemek için stadyuma geldi. Adapazarı doğumlu olan 3 teknik adam yan yana protokol tribününden maçı takip etti. - İSTANBUL