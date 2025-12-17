Haberler

Bakan Bak: Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, 35 bin 572 genç eğitim alıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 35 bin 572 gencin eğitim aldığını ve Türkiye'nin teknoloji alanında bir sıçrama yapacağını belirtti. Atölyelerde 3 yıl süresince, robotik kodlama, yapay zeka gibi 11 farklı alanda eğitim veriliyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleceğin mühendisleri ve teknoloji girişimcilerine eğitim vermek amacıyla kurulan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' hakkında, "Atölyelerde 35 bin 572 genç eğitim almakta, 13 bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturan, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne çok önem veriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan(GSB) yapılan açıklamaya göre; GSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla 2018 yılında hayata geçirilen 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' projesiyle ortaokul ve lise çağındaki gençler, 3 yıl boyunca 11 başlıkta, alanında uzman kişilerden eğitimler alıyor. Türkiye'nin 81 ilde bulunan 104'ü gençlik merkezlerinde olan 138 Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, 262 derslik, 20 bini aşkın öğrenci kapasitesi bulunuyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ndeki gençlere; robotik kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı alanda eğitim imkanı sunuluyor.

FARKLI ALANLARDA 36 AY ÜCRETSİZ EĞİTİM

Atölyelerde öğrencilere, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka ve Mobil Uygulama dersleri veriliyor. 36 ay süren bu eğitimlerden öğrenciler ücretsiz faydalanıyor. Bu atölyelerde eğitim alan öğrenciler, her eğitim sonunda proje şenliklerine katılıyor ve takımlarını kurup TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanabiliyor. Deneyap öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla teknik ve bilimsel geziler, kamp programları da gerçekleştiriliyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenci seçme süreci 3 aşamadan oluşuyor. Başvuru yapan adaylar, öncelikle 'E-Sınava' katılıyor. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda adaylar, 2'nci adım olan 'Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama' aşamasına, bu aşamada da başarılı olan adaylar, 'Uygulama Sınavına' davet ediliyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor.

BAKAN BAK: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli bir aşama olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemizin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturan, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyelerine çok önem veriyoruz. Bilim ve teknoloji alanında 138 Deneyap Atölyesi ile 81 ilde gençlerimize robotik kodlama, yapay zeka ve üretim odaklı eğitimler sunuyoruz. Ülke olarak özgün teknolojiler üretecek ve bunu geliştirecek gençlere ihtiyacımız var. Geleceğin bilim insanları Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yetişiyor. Atölyelerde 35 bin 572 genç eğitim almakta, 13 bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesini amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyelerine gençlerimizin yoğun ilgisi bizler için gurur vericidir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
