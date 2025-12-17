DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde geleceğin mucitleri ve bilim insanları yetişiyor

Geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimci ve liderlerine eğitim vermek amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl 35 bin 572 öğrencinin Deneyap'ta eğitim aldığını belirterek atölyeleri, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli bir aşama olarak gördüklerini ifade etti.

Bakanlığın açıklamasına göre,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla 2018 yılında hayata geçirilen projeyle ortaokul ve lise çağındaki gençler, 3 yıl boyunca 11 başlıkta, alanında uzman kişilerden eğitimler alıyor.

Türkiye'nin 81 ilde bulunan 104'ü gençlik merkezlerinde olmak üzere toplam 138 Deneyap Teknoloji Atölyelerinde, 262 derslik, 20 bini aşkın öğrenci kapasitesi bulunuyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri, robotik kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya gençlere 11 farklı alanda eğitim imkanı sunuyor.

Farklı alanlarda 36 ay ücretsiz eğitim

Atölyelerde öğrencilere, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka ve Mobil Uygulama dersleri veriliyor. 36 ay süren bu eğitimlerden öğrenciler ücretsiz faydalanıyor.

Bu atölyelerde eğitim alan öğrenciler, her eğitim sonunda proje şenliklerine katılıyor ve takımlarını kurup TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslar arası yarışmalara hazırlanabiliyor. Deneyap öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla teknik ve bilimsel geziler, kamp programları da gerçekleştiriliyor.

3 aşamalı öğrenci seçme süreci

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşuyor.

Başvuru yapan adaylar, öncelikle 'E-Sınava' katılıyor.

E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda adaylar, ikinci adım olan 'Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama' aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar, 'Uygulama Sınavına' davet ediliyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor.

Bakan Bak: "Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturuyor."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunduğunu belirterek "Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli bir aşama olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin 81 ilinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin yetenekli öğrencilerin keşfini ve eğitimini sağladığına dikkati çeken bakan Bak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturan, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyelerine çok önem veriyoruz. Bilim ve teknoloji alanında 138 Deneyap Atölyesi ile 81 ilde gençlerimize robotik kodlama, yapay zeka ve üretim odaklı eğitimler sunuyoruz. Ülke olarak özgün teknolojiler üretecek ve bunu geliştirecek gençlere ihtiyacımız var. Geleceğin bilim insanları Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yetişiyor. Atölyelerde 35 bin 572 genç eğitim almakta, 13 bin 553 eğitmen görev yapmaktadır. Türkiye'nin teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesini amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyelerine gençlerimizin yoğun ilgisi bizler için gurur vericidir. Bu önemli projeye verdikleri katkılar ve destekler dolayısıyla başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."