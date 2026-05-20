Demirözü'nde 'Gençlik Koşusu' düzenlendi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında geleneksel Gençlik Koşusu düzenlendi.

İlçede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan koşu, kız ve erkek kategorilerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, belirlenen parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarış boyunca güzergah üzerinde emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak, öğrencilerin ulaşımı kontrollü şekilde sağlandı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu koşu, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Yarışta dereceye giren öğrenciler tebrik edilerek, ödülleri verildi. - BAYBURT

