Demirören Haber Ajansı'ndan Ercan Ata, 'Yılın Spor Ödülü'nü aldı

Dha muhabiri Ercan Ata'ya 'Yılın Spor Ödülü'

Samet ÖKSÜZ/ANKARA(DHA)- Ankara'da gerçekleştirilen 'Sporun Devleri Buluşuyor' ödül töreninde; Demirören Haber Ajansı'ndan Ercan Ata, 'Yılın Spor Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Ülke TV tarafından düzenlenen ödül töreninin 8'incisi 'Türkiye'nin 100'üncü Yılında Sporun Devleri Buluşuyor' teması ile Ankara'da gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, federasyon başkanları ve sporcular katıldı. Düzenlenen ödül gecesinde; Demirören Haber Ajansı kıdemli spor muhabirlerinden Ercan Ata, yaptığı haberlerin karşılığında yılın spor ödülüne layık görüldü.

Törende konuşan Bakan Bak, Türk sporcuları tebrik ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk sporu devasa adımlar atıyor. Spor tesislerine yapılan yatırımlar ve ortaya çıkan pek çok eser var ve bunun sonuncunda gelen başarılar var. Öncelikle bu yılki başarılarından dolayı şampiyon sporcularımızı tebrik ediyorum. Voleybol Bayan Milli takımımızı tebrik ediyorum, bir alkış onlara şampiyon oldular. A Milli takımımızı tebrik ediyorum gruplarından lider olarak çıktılar ve onlara Almanya'da başarılar diliyoruz. Pek çok madalyalar geliyor onların isimlerini say say bitmiyor. Mete Gazoz'a, Taha Akgün'e, Rıza Kayaalp'e bir alkış. Yani gurularımızı alkışlıyoruz. İşte güzel bir camia, güzel bir aile ve bu ailenin bir mensubu olmaktan da gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

"TÜRK SPORUNU GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR"

Türk sporunu gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bak, 'Türk sporunu güzel şeyler bekliyor. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda yine bayrağı göndere çekeceğiz. Onun için çalışacağız ve bu gençlerin hepinizin desteğine ihtiyacı var. Türk sporu önemli süreçlerden geçiyor. Malumunuz, Avrupa'nın ve dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Bu vesile ile yapılan stadyumlar, ortaya konan büyük tesisler, salonlar ve yüzme havuzları ile pek çok şampiyonluk geliyor. Malumunuz, Türkiye bu süreçlerde pek çok Avrupa ve Dünya Şampiyonasını yapacak kapasitede ve bunu başarıyla yürütüyor. İnşallah gelecekte de çok daha büyük başarıları hep beraber yaşayacağız. Bildiğiniz üzere 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Bu da Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor. Her yerde tesisler yapılıyor. Bize yeni şampiyonlar lazım. İnanıyoruz ki Avrupa Dünya Şampiyonları, Olimpiyat Şampiyonları, bu ülke için gelecek. Gençlerimize güveniyoruz' dedi.

Törene katılamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise mesaj gönderdi. Ersin Tatar'ın mesajını adına Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Ayşe Soykan okudu. Mesajda, 'Çok istememe rağmen program yoğunluğundan dolayı aranızda bulunamamaktayım. İlk gençlik yıllarından itibaren sporun ruh ve beden sağlığı üzerindeki iyileştirici gücü ile insanlık arasından birleştirici gücüne inanmış biri olarak spor, hayatımda önemli bir yere sahip. Sporu konuşmanın yanında herkesi spor yapmaya davet ederek, özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlam bir tuh ve beden sağlığı için düzenli sporun faydalarından istifade edilmesinin önemini vurgulamak istiyorum. Spor sağlıktır, spor kardeşliktir' ifadelerine yer verildi.

Düzenlenen gecede ödül alan spor dünyasından isimler şu şekilde;

Yılın Fark Yaratanlar Ödülü: Down Futsal Mıllı Takımı

Sporda Türkiye Yüzyılı Büyük Ödülü: Cantürk Alagöz

Türk Sporuna Katkı Ödülü: İbrahım Altunbay

Türkiye'ye Değer Katanlar Özel Ödülü: Ferhat Nasıroğlu

Yaşar Doğu Ödülü: Kadın Güreş Milli Takımı

Serbest Güres Erkek Milli Takımı: Grekoromen Milli Takımı

Yılın Kadın Takımı Ödülü: Voleybol Kadın A Milli Takımı

Yılın Erkek sporcusu: Mete Gazoz

Yılın Takımları Ödülü: Boks Kadın Erkek Milli Takımı

Yavuz Kocaomer Ödülü: Dr. Murat Aksu

İsmet Iraz Ödülü: Tekwondo Kadın ve Erkek Milli Takımları

Paralimpik Kadın Millı Takımı Ödülü: Kadın Golbol Milli Takımı

Esat Delihasan Ödülü: Karate Kadın ve Erkek Milli Takımları

Yağlı ve Karakucak Güreşlerinin Ulusal ve Uluslararası Arenada Tanıtım Ödülü: İbrahim Türkiş

Geleneksel Atlı Spor Branşının Ulusal ve Uluslararası Arenada Tanıtım Ödülü: Zübeyir Bekiroğlu

Naim Süleymanoğlu Özel Ödülü: Muhammed Furkan Özbek

Yılın Çıkış Yapan Genç Kadın Milli Takım Ödülü: U17 Hentbol Kadın Milli Takımı

Yılın Çıkış Yapan Genç Yetenek Ödülü: Ediz Gürel

Yılın Erkek Takımı Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı