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Kırklareli'nde amatör maçta futbolcular birbirine girdi

Kırklareli'nde amatör maçta futbolcular birbirine girdi
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Kırklareli 2. Amatör Lig'de Demirköyspor-Sütlüce Köyü Spor maçında oyuncular arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü, maç bir süre durdu.

Kırklareli Recep Döçler 2. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda ligin son haftasında Demirköy İlçe Stadı'nda oynanan Demirköyspor-Sütlüce Köyü Spor karşılaşmasına saha içinde yaşanan gerginlikler damga vurdu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindee bulunan Demirköy Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Saha içinde yaşanan arbede nedeniyle maç bir süre dururken, teknik ekipler ve görevliler olayları yatıştırmak için müdahalede bulundu. Tribünlerde bulunan taraftarların da endişeyle takip ettiği olayların ardından hakem ve güvenlik güçleri gerekli önlemleri aldı.

Yaşanan gerginliğin ardından mücadele kaldığı yerden devam ederken, karşılaşmayla ilgili ilgili kurulların hakem raporları doğrultusunda değerlendirme yapması bekleniyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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