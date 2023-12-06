Üye Girişi
Haberler

Demirci Akıncıları 100. Yıl Futsal Turnuvası Başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Akıncıları 100. yıl Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla başladı. Turnuva kapsamında ilk maçlar oynandı ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Akıncıları 100. yıl Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla başladı.

Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda ilk maçlar oynandı.

Yaklaşık 1 ay sürecek olan turnuvanın açılış maçı öncesi Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Selçuk, spor faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Hedefimiz sosyal faaliyetin yanı sıra gençlerimizin spora olan ilgisi arttırmak. Turnuvayı kazasız bir şekilde tamamlamak, dereceye giren takımlarımıza ödüllerini vererek güzel bir organizasyon gerçekleştirmek en büyük temennimiz" dedi.

Kaynak: AA / Spor

Selami Selçuk Demirci Manisa Turnuva Futbol Belediye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title