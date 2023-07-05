Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkikleri, muayeneler ve testlerin tamamlandığı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Emrah Başsan'a, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Emrah Başsan, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.