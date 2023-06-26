Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktörlük İçin Servet Çetin ile Anlaştı

Demir Grup Sivasspor, eski milli futbolcu ve son dönemde Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağladı. Servet Çetin, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona ermesiyle kulübün yeni teknik direktörü oldu.

Demir Grup Sivasspor hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcu Servet Çetin, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona ermesiyle yeni dönemde kulübün teknik direktörü oldu.

Sivasspor, Servet Çetin ile 3 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacak.