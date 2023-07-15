Demir Grup Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde sözleşmeye imza attı. 28 Aralık 1994 doğumlu olan Parmak, Trabzonspor altyapısında yetişti ve kariyerinde 263 maça çıktı.
Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK forması giyen Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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