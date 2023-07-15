Üye Girişi
Haberler

Demir Grup Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde sözleşmeye imza attı. 28 Aralık 1994 doğumlu olan Parmak, Trabzonspor altyapısında yetişti ve kariyerinde 263 maça çıktı.

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK forması giyen Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kente gelen Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Gaziantep FK Trabzonspor Sivasspor Aralık Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title