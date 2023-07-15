Demir Grup Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde sözleşmeye imza attı. 28 Aralık 1994 doğumlu olan Parmak, Trabzonspor altyapısında yetişti ve kariyerinde 263 maça çıktı.