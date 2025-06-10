Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü

Sezon başında Beşiktaş'tan Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNDÜ

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Rio Ave'ye sezon başında 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi satın alma opsiyonunu kullanmadı. Haberde, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a geri döndüğü belirtildi.

RIO AVE PERFORMANSI

Rio Ave'de bu sezon 33 maça çıkan genç orta saha, 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Demir Ege, takımında iki kez ayın futbolcusu olmayı da başarmıştı.