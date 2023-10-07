Demet Tekin: Birini ağlatarak yapılan şeyler sağlıklı değil

Metin ARSLANCAN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Tekin, "Dansçılarda bacak açılarını artırmak amacıyla çocukluktan başlayan ekstra yüklenme oluyor. Eski hocalar ağrıların, yüklenmenin iyi olacağını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Ağrısız germe, ağrısız kuvvet yöntemleri var. Daha etkili, daha kalıcı yöntemler var. Birini ağlatarak, gözlerinden yaş akıtarak yapılan şeyler sağlıklı değil. Kazancımız ne olabilir? Fiziksel anlamda görüntü güzelliği olabilir ama bazı şeyleri de yok ediyorsunuz. Bazı hücreleri de yok ediyorsunuz. Hangisi kazanç?" dedi.

Fenerbahçe Üniversitesi'nde 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Dans Bilimleri Kongresi, dansçı ve fizyoterapist de olan Doç. Dr. Demet Tekin'in girişimleriyle alanında özel isimleri bir araya getirdi. Demet Tekin kongrede, sporcu ve dansçı sağlığına dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sağlık alanında bir akademisyen olduğunu anımsatan Tekin, "Aynı zamanda 20 yıldır da dansçıyım. Sağlık alanında dansla yapılabilecek uygulamaları bir dansçı olarak bedenimde ihtiyaç duyduğum sağlık uygulamalarını düşündüğüm zaman böyle bir kongre yapma arzusu içimde oluştu. Birçok tedavi yöntemiyle dansı tedavi amaçlı kullanıyoruz. Dansçıların sağlıklarını koruyabilmesi için, sağlıklı bir şekilde performans elde edebilmek için neler yapmalılar, bunları içeren bir kongredeyiz. ABD'den, Hong Kong'dan, İngiltere'den, Yunanistan'dan çok sayıda katılımcımız var. Alanlarında çok özel isimler var. Ortopedistler, fizyoterapistler, diyetisyenler, eczacılar, spor bilimciler ve dans sanatçıları bir arada. Ülkemizde dans sporu deyince belli gruplar söz konusu oluyor. Spor, dans sporu altında olmayan ancak bir beden gücü gerektiren bale, modern dans, çağdaş dans ve diğer dans türleri de var. Uluslararası platformlarda söz söylemek istedik. Dans özel bir alan. Dansçılar ve sporcular sakatlanmadan, yaralanmadan yollarına devam etsinler istedik. Ben de bir dansçıyım. Sağlıkçı gözüyle kendimi tedavi edip yola devam ediyorum. Çünkü akıl alır bir performans sergilemiyorsunuz. Çok uzun dakikalar boyunca aerobik ve aerobikin dışında kalan ani patlamaların olduğu hareket kombinleri içeriyorsunuz. Bedenin sınırlarına çıkıyorsunuz. Biz sağlıkçılar deriz ki 'Ayak bileğinde öne doğru kıvırma hareketi 45 derecedir ancak dansçılar tam 90 derecede kalıyor.' Sınırları zorluyorsunuz. Yüklenmeler çok fazla oluyor. Biz yaralanmalar ve sakatlanmalarda nasıl tedaviler uygulanabilir buna dair bir kongre düzenliyoruz. Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı bir kongre oluyor" diye konuştu.

"BİR FUTBOLCU İLE BİR BASKETBOLCUYU AYNI GÖREMEZSİNİZ"

Sporcu sağlığı alanının gelişmekte olduğunu belirten Demet Tekin, "Sporcudaki performans artışını görünce çalışmalar artıyor. Sporu kendi içinde bölmeliyiz. Bir futbolcu ile bir basketbolcuyu aynı göremezsiniz. Başka gereksinimler var. Henüz ülke olarak bu konuda eksiklerimiz var. Sporcu sağlığı alanındaki çalışanları özelleştirelim. Tüm spor branşlarında özel olarak ilgilenmeliyiz. Özelleştikçe derinlere inip daha iyi analizler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BİRİNİ AĞLATARAK YAPILAN ŞEYLER SAĞLIKLI DEĞİL"

Geçmişte yapılan, yanlış bilinen ve sporcular ile dansçıların kariyerlerini olumsuz etkileyen hatalara da değinen Demet Tekin, "Dansçılarda bacak açılarını artırmak amacıyla çocukluktan başlayan ekstra yüklenme oluyor. Eski hocalar ağrıların, yüklenmenin iyi olacağını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Ağrısız germe, ağrısız kuvvet yöntemleri var. Daha etkili, daha kalıcı yöntemler var. Birini ağlatarak, gözlerinden yaş akıtarak yapılan şeyler sağlıklı değil. Kazancımız ne olabilir? Fiziksel anlamda görüntü güzelliği olabilir ama bazı şeyleri de yok ediyorsunuz. Bazı hücreleri de yok ediyorsunuz. Hangisi kazanç? Öte yandan akan bir gözyaşı var. Bu mudur olması gereken? Biz ağrısız yöntemlerle başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Okullarda mutlaka dersler olmalı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda sağlıkçı olmalı" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ORGANİZASYONA BAŞKANLIK YAPIYOR OLMAK ÇOK MUTLUYUM"

Demet Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir organizasyona başkanlık yapıyor olmaktan çok mutluyum. Tüm organizasyon ekibimiz çok iyi işler çıkardı. Herkes büyük destek verdi. Dans insanın varoluşuyla devam eden bir şey. İyi olmasaydı bugüne gelmezdi. Dans insan vücut dilinin en etkili ifade biçimidir. Bir dili öğrenirsiniz daha akıcı hale getirirsiniz. Bizler özel sporcularız. Bedenin bu kadar nahif kullanıldığı bir dilde ülke olarak daha güzel şeyler söyleyebiliriz."

"BİR SPORCUYLA ÇALIŞIRKEN ONUN DİLİNİ İYİ BİLMEK GEREK"

Dansçıları beden farkındalıkları yüksek kişiler olarak adlandıran Demet Tekin, "Çoğu zaman ağrı, acı bunun farkına varıp müdahale etmeye çalışıyorlar. Bunu sorabilecekleri kişi çok az. Bir sporcuyla çalışırken onun dilini iyi bilmek gerek. Her branşın kendi terminolojisi var. Dansta da kendine özgü hareketleri var. Bunları bilen kişilerle bir araya gelmeliler. Herhangi bir bilgi kaybından dolayı bedende ciddi kayıplar yaşanabiliyor. Performansta azalmalar olabiliyor. Bacakta dışarı doğru açma hareketi çok önemli. Birçok dansçı bu hareketi kullanır. Kalçada hafif bir yukarı kalkış kişinin açısını değiştirmektedir. Okullarda dans sağlığı üzerine dersler olmalı. Dans sağlığı üzerine çalışanların bu okullarda olması gerek. Okullarda mutlaka bir sağlıkçı çalışmalı. Beden diline hakim bir sağlıkçı olmalı. Performans artışı izlenecektir. Yaralanmalar olmadan dansçılar bu sporu gerçekleştirecektir. Sıradan bir insan bedeni değil. Bilgili birilerine danışmalılar. Bireysel farkındalık gelişmeli" diyerek sözlerini tamamladı.