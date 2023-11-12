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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer oldu

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Anadolu Efes altyapısından ayrılarak İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu. Demet Şener, çocuklarıyla Madrid'de buluştu ve paylaşımlar yaptı. Ömer'in annesine benzerliği dikkat çekti.