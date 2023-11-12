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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer oldu

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Spor Haberleri

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Anadolu Efes altyapısından ayrılarak İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu. Demet Şener, çocuklarıyla Madrid'de buluştu ve paylaşımlar yaptı. Ömer'in annesine benzerliği dikkat çekti.

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerlemeyi tercih etti.

Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu.

Kızıyla beraber oğlunu Madrid'de ziyaret eden Demet Şener çocuklarıyla paylaşım yaptı.

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Demet Şener'in kızı İrem ve oğlu Ömer'in annesine benzerlikleri dikkat çekti.

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Öte yandan kızı İrem'i görenler güzellik ailede genetik dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Spor

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