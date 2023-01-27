Dele Alli'nin sahada yaptıklarını gören Beşiktaşlı taraftarların ağzı açık kaldı

Beşiktaş'ta geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Dele Alli, Alanyaspor maçında istekli oyunuyla dikkat çekti. Mücadelenin ilk yarısında en çok ikili mücadele kazanan isim olan İngiliz futbolcu için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Dele Alli'nin performansını oldukça şaşırtıcı buldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, tek golle önde tamamlarken Dele Alli'nin performansı gündem oldu.

DELE ALLI ŞAŞIRTTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Dele Alli, 6 kez ile en çok ikili mücadele kazanan isim oldu. İngiliz futbolcu, istekli ve arzulu futboluyla Beşiktaşlı taraftarları da şaşırttı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, yıldız ismin takıma geldiği günden bu yana ilk kez böyle bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

ABOUBAKAR İLK 11'DE

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadelede Aboubakar ve Dele Alli'ye ilk 11'de şans verdi. Siyah-beyazlılardaki 3. döneminde ilk kez ilk 11'de maça başlayan Aboubakar da istekli görüntüsüyle taraftarın övgüsünü topladı.