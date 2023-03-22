Dele Alli kayıp! Şenol Güneş'ten hayrete düşüren sözler: Telefonu açmıyor, inşallah kaza geçirmemiştir

Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"TAKIM TOPLANMIŞ OLUR"

Güneş, Fenerbahçe derbisiyle ilgili "İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi" açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH KAZA GEÇİRMEMİŞTİR"

Şenol Güneş, izin verdiği Dele Alli'yle ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Güneş, "Bir de daha önce izin verdiğimiz Dele Alli de şu an gelemedi, yağmur yağıyor, herhalde o yüzden gelemedi. Ondan haber almaya çalışıyoruz. İnşallah kaza geçirmemiştir" dedi.