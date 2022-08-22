Dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli, Beşiktaş'ta! İstanbul'a geleceği tarih bile belli oldu

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'nin transferi için Everton ve futbolcu ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna katacağı İngiliz orta sahaya 2.3 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi. Dele Alli'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunurken, Beşiktaş bu opsiyonu Ocak'ta devreye sokarsa 6 milyon, sezon sonu kullanmayı tercih ederse Everton'a 8 milyon euro bonservis ödeyecek. Yıldız futbolcunun salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre, Delle Ali yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlılar kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcuya 2.3 milyon euro maaş ödeyecek. ele Alli'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunurken, Beşiktaş bu opsiyonu Ocak'ta devreye sokarsa 6 milyon, sezon sonu kullanmayı tercih ederse Everton'a 8 milyon euro bonservis ödeyecek.

DEĞERİ 100 MİLYON EUROYA ÇIKMIŞTI

Geçen sezonun devre arasında Tottenham Hotspur'dan bedelsiz olarak Everton'a giden Dele Alli, 11 maçta süre aldı. 2018 yılında Tottenham'da piyasa değeri 100 milyon euroya kadar çıkan İngiliz orta sahanın şu anda güncel değeri 16 milyon euro.