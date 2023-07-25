Dele Alli: 6 yaşındayken cinsel istismara uğradım, 7 yaşında sigaraya, 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım

Bir dönem Tottenham ve Beşiktaş formaları da giyen Everton’ın orta saha yıldızı Dele Alli, altı yaşındayken cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Bir dönem Tottenham ve Beşiktaş formaları da giyen Everton’ın orta saha yıldızı Dele Alli, altı yaşındayken cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Dele Alli, eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville’le yaptığı röportajda, 12 yaşında evlat edinilmeden önce, çocukken yaşadığı istismarı anlattı

Altı yaşındayken cinsel tacize uğradığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, yedi yaşında sigara içmeye, sekiz yaşından itibaren de uyuşturucu satmaya başladığını söyledi.

Dele Alli, geçtiğimiz günlerde uyku hapı bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle altı hafta süren bir rehabilitasyona girmişti.

Bir dönem futbol dünyasının en yetenekli genç oyuncuları arasında yer alan Alli, 2018 Dünya Kupası’nda yarı final oynayan İngiltere Milli Takımı’nda ve 2019’da Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham’ın kadrosundaydı.

Ancak oyuncunun formu düştü ve Şubat 2022’de Everton’a transfer olduktan sonra, geçen sezonu Beşiktaş formasıyla kiralık oynadı.

Dele Alli, 2019’da da daha önce 36 kez giydiği İngiliz Milli Takımı formasını son kez sırtına geçirdi.

Ünlü oyuncu “Türkiye’den döndüğümde, bir ameliyat geçirmem gerektiğini öğrendim ve psikolojik olarak kötü durumdaydım” dedi.

“Psikolojik sorunlarım için bir rehabilitasyon merkezine gittim. Merkez bağımlılık, psikolojik sorunlar ve travmayla ilgileniyor.

“Zamanının geldiğini düşündüm. Bu tür durumlarda size bu merkezlere gitmeniz başkası tarafından söylenemez. Bilmeniz ve kararı kendiniz vermeniz gerekir. Yoksa, işe yaramaz. Kötü bir döngüye yakalandım. Bana zarar veren şeylere bağımlıydım.

“Her gün uyanıyor ve antrenmana gitme, gülümseme ve mutlu olduğumu gösterme mücadelesini kazanıyordum ama içimdeki mücadeleyi kesinlikle kaybediyordum. Bunu değiştirme zamanım gelmişti”

Çocukluk travması

Alli, ABD’deki rehabilitasyon merkezinden üç hafta önce çıktığını belirtti ve “Küçükken asla anlayamadığı ve çözemediği çok şey yaşadığından, bu deneyimden ne kadar çok şey elde edebileceğini daha önce asla hayal bile etmediğini” söyledi.

Oyuncu daha sonra altı yaşında “taciz edildiğini” ve daha sonra “disiplini öğrenmek üzere” Afrika’ya gönderildiğini anlatı.

"Yedi yaşında sigara içmeye, sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım.

"Bir büyük bana bisikletteki bir çocuğu durdurmayacaklarını söyledi ve futbol topumun altına saklanmış uyuşturucularla etrafta bisiklete bindim. Sekiz yaşındaydım.

"11 yaşında, bir adam tarafından köprüden aşağı sarkıtıldım.

"12 yaşında evlat edinildim. Müthiş bir aile beni evlat edindi. Daha iyi bir aile olamazdı. Benim için çok şey yaptılar.”

Dele Alli, biyolojik anne ve babasıyla temas halinde olmadığını, 2018'de de kendisini evlat edinen ailenin Alli'den çıkar sağladığını iddia etmelerinin ardından "ihanete uğramış" ve "aldatılmış" hissettiğini anlattı.

Alli, rehabilitasyona girdikten sonra annesini "hiç suçlamadığını" ve yardım almanın "annesini ve neler yaşadığını anlamasına yardımcı olduğunu" ancak bu iddianın yarattığı acı nedeniyle, annesiyle bir ilişki kurmak istemediğini anlattı.

Son olarak milli takım forması giyerken kendisiyle temas eden biyolojik babası için de "Onunla da bir ilişki kurmak istemiyorum" dedi.

Dele Alli, formasına 2016'dan bu yana sadece "Dele" yazdırdığını ve Alli soyadıyla bir bağ hissetmediğini vurguladı.

Alli ilk olarak 2012’de MK Dons forması giydi ve takımın iki yıl sonra kupa maçında Manchester United’ı yendiği maçta dikkatleri topladı.

Şubat 2015’te Tottenham’a geçti ve hem kulübünde hem de milli takımda parladı.

"Ben fark etmeden uzun süredir devam ediyordu. Duygularımı bastıracak şeyler. Bu amaçla yaptığımın farkında değildim. İçmek ve diğer şeyler

“Böyle başladım ve uyku ilaçlarına bağımlı hale geldim. Bu muhtemelen sadece benim sorunum değil. Futbol dünyasında insanların fark ettiğinden daha çok oluyor. Belki benim çıkıp konuşmamın yardımı olur.

“Kesinlikle hapları istismar ettim. Yani bazen birkaç ay almadığım da olurdu ama sorunla asla başa çıkmaya çalışmadım.

“Bazı noktalarda iyice kötüleşti. Ne kadar kötü olduğunu anlayamıyordum ve asla sorunun kökeniyle mücadele etmedim. Kökeni de büyürken yaşadığım travmalar ve tutunduğum duygulardı.

“Çok fazla hap alıyordum. Sayı vermek istemiyorum ama kesinlikle çok fazlaydı ve bazı korkutucu deneyimler yaşadım.

"Benim içim muhtemelen en üzücü an Mourinho takımın başındayken yaşandı. Sanırım 24 yaşındaydım. Bir sabah antrenmanını hatırlıyorum. Sabah kalkıp idmana gitmem lazımdı. Daha sonra beni takıma almamaya başladı. Gerçekten kötü hissediyordum.

“Yani belki kulağa biraz dramatik gelebilir ama 24 yaşında aynaya bakıp, şimdi emekli olabilir miyim diyordum. 24 yaşında, sevdiğim işi yaparken.

Delle Alli, bazı gazeteler rehabilitasyona gittiğini öğrendiği için, yaşadıkları hakkında planladığından daha önce konuştuğunu anlattı.

"Maalesef günümüz dünyasının hali. Tabloidler meseleyi öğrendi ve sürekli takımımı arayıp, nerede olduğumu bildiklerini söylediler.”

Delle Alli, “insanların yaşadıkları duygularda yalnız olmadıklarını bilmelerine yardımcı olmak istediğini vurguladı.

"İnsanlarla konuşabilirsiniz. Yardım istemeniz zayıf ya da hassas olduğunuz anlamına gelmez. Bunu yapmak büyük güç istiyor. Çıkıp, hikayemi paylaşmak. Bunu yaptığımdan memnunum.”

Alli futbolda ise birkaç hafta daha kadroya girmemeyi bekliyor ve daha sonra hala Premier Lig’de oynayacak kabiliyete sahip olduğunu göstermeye çalışacak.

“Daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir insan olmak istiyorum.”

“Geriye baktığımda iyi şeyler yaptım ve ama hala tatmin olmuş değilim. Dikiz aynasına bakarak aracınızı süremezsiniz. Yolculuğun bundan sonraki kısmı benim için heyecan verici.”