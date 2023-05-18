Duyar duymaz maçı bıraktı! De Bruyne, işine karışan Guardiola'yı verdiği cevapla yerin dibine soktu

Manchester City'nin Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta Teknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncusu Kevin De Brunye arasında tansiyon yükseldi. De Bruyne, top sürdüğü sırada "Pas versene" diye seslenen hocasına defalarca "Kapat çeneni" diye bağırdı. Yüzü düşen Guardiola, kulübesine çekildi.