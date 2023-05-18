Duyar duymaz maçı bıraktı! De Bruyne, işine karışan Guardiola'yı verdiği cevapla yerin dibine soktu
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Manchester City'nin Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta Teknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncusu Kevin De Brunye arasında tansiyon yükseldi. De Bruyne, top sürdüğü sırada "Pas versene" diye seslenen hocasına defalarca "Kapat çeneni" diye bağırdı. Yüzü düşen Guardiola, kulübesine çekildi.
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Real Madrid'i 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. İngiliz ekibi, Inter'in rakibi oldu.
TANSİYON YÜKSELDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kevin De Bruyne'ün atağa çıkarken topla vakit geçirmesi Pep Guardiola'yı çıldırttı. Maç oynanırken teknik direktör ve futbolcu birbirine çattı.
"KAPA ÇENENİ"
Guardiola, De Bruyne'e top sürdüğü sırada "Pas ver" diye bağırdı. Topu kaptıran yıldız futbolcu, defalarca "Shut up" (Kapa çeneni) diye bağırdı. Yüzü düşen Guardiola, kulübeye döndü.