Davulcu: "Gençlerimizin her daim yanındayız" - Haberler

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Davulcu: "Gençlerimizin her daim yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Davulcu: 'Gençlerimizin her daim yanındayız'

Amasya'da sporcu gençlerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, gençlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

AMASYA (İHA) - Amasya'da sporcu gençlerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, gençlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

Hasan Davulcu, Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği iftar programında her branştan başarılı olan sporcularla bir araya geldi. Davulcu, "Birçok branşta başarılı olan spor yapan kardeşlerimizle bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Size destek olmak için gönül rızasıyla buradayım. Amasya'mız bir spor şehri. Bizler de elimizden geldiğince gençlerimiz için mevcut spor tesislerimizin kapılarını sonuna kadar size açmaya devam edeceğiz. Yenilerini de yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gençlerimizin her daim yanındayız" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Davulcu: Gençlerimizin her daim yanındayız

Davulcu: Gençlerimizin her daim yanındayız

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Davulcu, gençlik, Amasya, Spor, Haberler

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