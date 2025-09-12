Haberler

Davis Kupası'nda Türkiye, Sırbistan'a Karşı 0-2 Geride

A Milli Erkek Tenis Takımı, Sırbistan ile oynanan Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinin ilk gününü 2-0 geride tamamladı. İlk maçta Ergi Kırkın mağlup olurken, Yankı Erel sakatlanarak ikinci maçı tamamlayamadı.

A Milli Erkek Tenis Takımı ile Sırbistan arasındaki Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde ilk gün maçları yapıldı.

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli takım, seride ilk günü 2-0 geride tamamladı.

Serinin ilk maçında dünya 47 numarası Miomir Kecmanovic, milli tenisçi Ergi Kırkın'ı 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İkinci maçta milli sporcu Yankı Erel, dünya 66 numarası Hamad Medjedovic karşısında ilk seti 7-6 kazandı. İkinci seti 7-6 kaybeden Yankı, final setinde sakatlanarak maça devam edemedi.

Böylece sert kortta oynanan seride ilk gün, Sırbistan'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye-Sırbistan serisinde mücadele yarın TSİ 13.00'ten itibaren çiftler maçı ile devam edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
