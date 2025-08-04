Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var

Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
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Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, sözleşmesine zam yapılması karşılığında Sarı-kırmızılılar ile masaya oturacak. Yıllık 3.2 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun yeni sözleşmeyle birlikte 5 milyon euro kazanması bekleniyor.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana savunmanın bel kemiği olan Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Deneyimli oyuncunun Galatasaray'la sözleşme yenilemek için bir şart koştu. Kolombiyalı yıldız, özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak yönetimden sözleşmesinde iyileştirme talep etti. Yıldız ismin menajerinin İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.

MAAŞI 5 MİLYON EURO OLACAK

Cimbom ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız, şu anda net 3.2 milyon euro maaş alıyor. 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 5 milyon euro seviyesine çekileceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Davinson, bu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerkan ballı:

olacağı buydu verirsen osimen 200 milyon euro öteki futbolcular salak mi ???? çok degil 6S 2.sene sampiyon olamasın KULUP BATAR ??????

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