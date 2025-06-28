Davinson Sanchez'den Jhon Duran'a Fenerbahçe mesajı

Davinson Sanchez'den Jhon Duran'a Fenerbahçe mesajı
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Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, vatandaşı Jhon Duran'a Fenerbahçe'ye transfer olması için çağrıda bulundu. Davinson Sanchez'in Jhon Duran'a ''Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin.'' dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Jhon Duran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

DAVİNSON SANCHEZ'DEN JOHN DURAN'A ÇAĞRI

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr forması giyen Jhon Duran, Fenerbahçeli yetkililer ile görüşmesinin ardından milli takımdan arkadaşı olan Davinson Sanchez ile de görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Davinson Sanchez'in Jhon Duran'a olumlu referans olduğu belirtilirken, ' ' Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin. Burada birçok Güney Amerikalı futbolcu var.'' dediği iddia edildi.

AL NASSR'A VEDA EDİYOR

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jhon Duran ve Al Nassr arasındaki ilişki yüzde 99 oranında bitti. Haberde, Duran'ın Fenerbahçe ile ilgili vereceği kararın beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

işte kalite hain adam değil :)

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Eyvallah Sanchez.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yalan haber...

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