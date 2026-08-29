Davinson Sanchez'den Göztepe'ye ilk gol
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerken, Davinson Sanchez 33. dakikada attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti. Kolombiyalı savunmacı, son golünü geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı atmıştı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Göztepe karşısında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 3-2 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Davinson Sanchez kaydetti. Maçın 33. dakikasında topu filelere yollayan Kolombiyalı futbolcu, bu golle 2026-2027 sezonundaki ilk golüne imza attı.
Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla son golünü geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karşılaşmada kaydetmişti.