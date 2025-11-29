Haberler

Davie Selke, Kasımpaşa Maçında Kırmızı Kart Gördü

Davie Selke, Kasımpaşa Maçında Kırmızı Kart Gördü
Güncelleme:
Başakşehirli futbolcu Davie Selke, Kasımpaşa ile oynanan maçta çift sarı kart sebebiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Selke, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Alman futbolcu Davie Selke, Kasımpaşa maçında çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Selke gelecek haftaki Fenerbahçe müsabakasında oynamayacak.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken, müsabakayı 10 kişi tamamladı. Turuncu-lacivertlilerde Alman futbolcu Davie Selke, 37. dakikada Nicholas Opoku, 75. dakikada da Adem Arous ile girdiği hava topu mücadelesinde rakiplerine yaptığı müdahalelerin ardından sarı kartlar görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı karttan dolayı gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada yer alamayacak.

Sezon başında Alman ekibi Hamburg'dan transfer edilen Selke, bu sezon 4'ü Avrupa kupaları, 4'ü de Süper Lig olmak üzere forma giydiği 8 maçta 4 gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL




