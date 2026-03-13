Haberler

David Villa yıllar sonra Atletico Madrid'e döndü

Güncelleme:
Atletico Madrid'in eski golcüsü David Villa, kulübe yönetim kurulu üyesi olarak geri döndü. 2013-2014 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşayan Villa, kulübün yönetim yapısına dahil oldu. 44 yaşındaki eski futbolcu, aynı zamanda kulübün denetim kolunda da görev alacak. Villa, Atletico Madrid kariyerinde 47 maçta 15 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Atletico Madrid'in eski golcüsü David Villa, yıllar sonra İspanyol devine geri döndü. Efsane futbolcunun kulüpte yeni bir görev üstleneceği açıklandı.

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALACAK

Kariyerinde 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid forması giyen ve takımla birlikte La Liga şampiyonluğu yaşayan David Villa, kulübün yönetim yapısına dahil oldu.

44 yaşındaki eski futbolcunun Atletico Madrid'de yönetim kurulunda görev alacağı ve aynı zamanda kulübün denetim kolunda da yer alacağı belirtildi.

ATLETICO MADRID KARİYERİ

David Villa, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 15 gol atarken 5 asist yaptı. Tecrübeli isim o sezon elde edilen La Liga şampiyonluğunda takımın önemli parçalarından biri olmuştu.

