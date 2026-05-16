Aliağa Petkimspor'un Yıldızı David Efianayi Maccabi Tel Aviv ile Anlaştı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son hafta üçlü averajla ligde kalarak sezonu tamamlayan Aliağa Petkimspor'un ABD'li yıldızı David Efianayi, İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile anlaştı. Ligde geçerli anlaşmanın süresinin 1,5 ay olduğu öğrenildi. Petkimspor'da daha önce 2023-2024 sezonunda da forma giyen, geçen sezonu Galatasaray ve Mersin Spor'da geçiren 31 yaşındaki oyun kurucu bu yıl 29 maçta 10.1 sayı, 1.7 asist ortalamasıyla görev yaptı.

