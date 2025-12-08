David Beckham, Messi'nin Barcelona aşkını anlattı: Su şişesinde bile arması var

Haberler

Güncelleme:
MLS'te şampiyon olan Inter Miami'nin sahibi olduğu David Beckham, takımın yıldız ismi Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Beckham, Messi'nin Barcelona'yı çok sevdiğini ve emekli olmasının ardından İspanya'ya geri döneceğini ifade ederek, ''Messi'nin su şişesinde bile Barcelona arması var.'' dedi.

MLS'te tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Inter Miami'nin sahibi David Beckham, takımın yıldız ismi Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

'MESSI, İSPANYA'YA DÖNECEK'

Beckham, Lionel Messi'nin emekli olmasının ardından Barcelona'da ve Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyleyerek, 'Emekli olduktan sonra Messi'nin Miami'de kalmasını isterim ama bana İspanya'ya geri döneceğini, sadece Barcelona'da, Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyledi." dedi.

'SU ŞİŞESİNDE BİLE ARMASINI GÖREBİLİRSİNİZ'

Messi'nin Barcelona'ya olan aşkını anlatan David Beckham, "Şundan eminim ki hiçbir oyuncu, Barcelona'yı onun kadar sevmiyordur. Bacağında dövmesini ve hatta su şişesinde bile Barcelona armasını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
