David Beckham: İngiliz futbol efsanesine dair Netflix belgeselinden öğrendiğimiz 5 şey

David Beckham'ın hayatını anlatan Netflix belgeselinde, ünlü İngiliz eski futbolcunun kariyerine dair ilgi çekici detaylar yer alıyor.

2013'te 38 yaşındayken profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Beckham, kariyerinin ilk yıllarından itibaren saç stilinden serbest vuruşlarına kadar bir ikon olmayı başardı.

Beş maddede, Netflix belgeselinde öne çıkanları derledik:

Ferguson'un başı Beckham'ın şöhretiyle dertte

Beckham Manchester United kapısından ilk olarak 1991'de girdi ancak ilk profesyonel sözleşmesini 1993'te imzaladı.

1996'da Wimbledon karşısında orta sahadan attığı golle futbol dünyasına ismini tanıttı.

Ardından gelen şöhret, Beckham'ın hayatında 'baba rolünde' olan teknik direktör Alex Ferguson'u her zaman zorlayan bir faktör oldu.

Ferguson, Beckham'ın Spice Girls üyesi Victoria Adams ile ilişkisine ve şöhret basamaklarını tırmanmasına her zaman kaygıyla yaklaştı.

"Dikkat çekerek ünlü birisi haline gelmesi, benim arzu ettiğimin dışında bir şeydi" diyen Ferguson, Beckham'ın ayağını "sahada tutmanın" zorlaştığını anlatıyor.

Beckham ise Ferguson'u anlatırken, "Futbolda gelebileceğim en iyi yere gelmemi ve süper star olmayan yerel bir kızla evlenmemi istiyordu" diyor.

Yıldız futbolcu Old Trafford'daki "aile dinamiğini" anlatırken, Ferguson'un baba figürüne benzetiyor:

"12 yaşımdan başlayarak hayatımın en önemli kişilerinden birisiydi. Bir aileydik ve başarımızın arkasında bu vardı."

Dünya Kupası'ndaki kırmızı kart için kendisini hâlâ affetmiyor

Beckham, 1998 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında aldığı kırmızı kartla ilgili halen kendisini affetmediğini söylüyor.

İngiltere o maçı penaltılarla kaybetmişti ve Beckham o kırmızı karttan sonra kamuoyunda 'bir numaralı düşman' haline geldi.

"Aptalca bir hata yaptım ve bu hayatımı değiştirdi. Bazı anıları hafızamızdan silecek bir hap olmasını dilerdim" diyor ve ekliyor:

"Tüm ülke benden nefret etti. Her gün, nereye gitsem bunu yüzüme vurdular. Mahvolmuştum."

O zamanlar hamile olan eşi Victoria, İngiltere'nin teknik direktörü Glenn Hoddle'ı bu durumda sorumlu tutuyor. Hoddle maç sonrasındaki röportajında Beckham'ın oyundan atılmasını mağlubiyetin nedeni olarak göstermişti.

Beckham'ın kaşındaki 'düzmece dikiş'

2003'teki Arsenal yenilgisinden sonra soyunma odasındaki kavga ve Ferguson'un fırlattığı ayakkabının Beckham'a isabet etmesi, belgeselde yer alan detaylardan.

FA Cup karşılaşmasında Arsenal'e kaybeden Manchester United'da soyunma odasında tansiyon oldukça yükseliyor. Beckham, Ferguson için, "Onun yüzünü o şekilde görseniz, yakınında olmak istemezsiniz" diyor.

Gerilimin yüksek olduğu bir an Ferguson ile Beckham arasında bir atışma başlıyor. Beckham daha sonradan "hata" olduğunu kabul ettiği bir küfür savuruyor.

Takımın o dönemki malzemecisi Albert Morgan, Ferguson'un öfkeyle "uçtuğunu" ve bazı kıyafetleri tekmelediğini söylüyor. Ve Ferguson, futbolcu Solskjaer'in ayakkabısını alıp fırlatıyor. Ayakkabı Beckham'a isabet ediyor.

Beckham olaydan sonra kaşında yarabandı ile dolaşıyor. Ferguson ise bunun sadece bir "sıyrık" olduğunu, dikişlik bir şey olmadığını savunuyor.

Malzemeci Morgan da bu görüşte: "Bununla ilgili konuşmayacağım ama tek söyleyeceğim şey şu: Bence bu düzmeceydi çünkü dikişlik bir şey değildi."

Madrid kabusu

2003 yılında Beckham, Barcelona'ya gideceği söylentilerine rağmen Real Madrid ile 24,5 milyon poundluk anlaşma yaptı.

Bu, Ferguson ile arasının açılmasına neden oldu. İkili, bu transferle ilgili hiç konuşmadı. Beckham'a göre bu daha iyi oldu çünkü bu konuşma "kalp kırıcı olabilirdi."

Beckham'ın hemen ardından Manchester United'ın yardımcı teknik direktörü Carlos Queiroz, Real Madrid takımının başına getirildi.

"Onunla hiç geçinemedim" diyen Beckham, "Yeni bir kulübe gelmiştim ve beni önceki takımımda istemeyen birisi menajerim olmuştu. Şoke ediciydi. Üzerimde baskı oluştu" diye anlatıyor.

Saha dışında da Victoria ile ilişkisini kötü etkileyen bir aldatma iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı. İkili, Beckham'ın böyle bir şey yaşadığı iddiasını hep reddetti ancak ikilinin ilişkisi zor bir sınavla karşı karşıyaydı.

Madrid macerası, Beckham için tatsız detaylarla doluydu.

'Düşündüğünden erken gelen' emeklilik

Beckham'ın futbolu bırakma kararı, "düşündüğünden daha erken" oldu.

38 yaşında Paris Saint-Germain'de oynarken Beckham maçların kendisini fiziksel olarak çok zorladığını anlatıyor.

Canının yandığını, nefes almakta ve duygularını kontrol etmekte zorlandığını söyleyen Beckham, dört ay sonra futbolu bırakmaya karar veriyor:

" Futbol oynamayı herkesten daha çok seviyordum."