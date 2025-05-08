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David Beckham ve Gary Neville'ın satın aldığı yeni takım şaşırttı

David Beckham ve Gary Neville'ın satın aldığı yeni takım şaşırttı
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Dünya futbolunun efsane isimlerinden eski İngiliz oyuncu David Beckham ve Garry Neville, İngiltere 4. Futbol Lig ekibi Salford City'i satın aldı.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde mücadele eden Salford City Kulübünü satın aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in yeni dönemde eş başkanlar olarak görev yapacağı belirtildi.

Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan Beckham, yaptığı açıklamada çocukluk yıllarının Salford'da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Salford City, sezonu İngiltere 4. Futbol Ligi'nde 69 puanla 8. sırada tamamladı.

David Beckham Gary Neville'ın satın aldığı yeni takım şaşırttı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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