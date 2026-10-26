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Datça Open Water Swimming sporcuları Marmaris ve Göcek'teki şampiyonada kürsüye çıktı

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Datça Open Water Swimming sporcuları, Marmaris ve Göcek'te 24-26 Ekim'de düzenlenen 27. Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. Didem Yiğit 3 kilometrede ikinci, 2 kilometrede üçüncü, 1 kilometrede ikinci; Gülen Yıldırım Özalp 1 kilometrede üçüncü oldu.

Datça Open Water Swimming ekibi sporcuları, 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle kürsüye çıktı.

Marmaris ve Göcek'te 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonada yarışan Datçalı yüzücüler, farklı kategorilerde dereceler elde etti.

Organizasyonda yarışan Didem Yiğit, 3 kilometre kategorisinde ikinci, 2 kilometre kategorisinde üçüncü ve 1 kilometre kategorisinde ikinci oldu.

Gülen Yıldırım Özalp ise 1 kilometre yarışında üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazandı.

Elde edilen dereceler ilçede sevinçle karşılanırken, Datça Open Water Swimming ekibi sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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