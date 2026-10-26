Datça Open Water Swimming sporcuları Marmaris ve Göcek'teki şampiyonada kürsüye çıktı

Datça Open Water Swimming sporcuları Marmaris ve Göcek'teki şampiyonada kürsüye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça Open Water Swimming sporcuları, Marmaris ve Göcek'te 24-26 Ekim'de düzenlenen 27. Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıktı. Didem Yiğit 3 kilometrede ikinci, 2 kilometrede üçüncü, 1 kilometrede ikinci; Gülen Yıldırım Özalp 1 kilometrede üçüncü oldu.
Datça Open Water Swimming ekibi sporcuları, 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle kürsüye çıktı.
Marmaris ve Göcek'te 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonada yarışan Datçalı yüzücüler, farklı kategorilerde dereceler elde etti.
Organizasyonda yarışan Didem Yiğit, 3 kilometre kategorisinde ikinci, 2 kilometre kategorisinde üçüncü ve 1 kilometre kategorisinde ikinci oldu.
Gülen Yıldırım Özalp ise 1 kilometre yarışında üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazandı.
Elde edilen dereceler ilçede sevinçle karşılanırken, Datça Open Water Swimming ekibi sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.