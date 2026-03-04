Datça'da sportif yetenek taraması yapıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 211 öğrenci ve özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sportif yetenek taraması, çocukların sosyal gelişimini desteklemek ve öz güvenlerini artırmak amacıyla düzenlendi.
Tarama sonucunda elde edilen verilerin, öğrencilerin keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarmada ve uygun spor branşlarına yönlendirilmesinde yol gösterici olacağı kaydedildi.