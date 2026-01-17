Haberler

Datça Kış Yüzme Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, yoğun katılımla sona erdi. Maratonda yüzücüler, kuraklığa dikkat çekmek amacıyla kulaç attı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 20. kez gerçekleştirilen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, yoğun katılımla tamamlanırken, ödüller düzenlenen törenlere sahiplerini buldu.

Bu yıl 20. kez düzenlenen Datça Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bugün gerçekleştirildi. Datça'nın Kumluk Plajı'nda gerçekleştirilen maratona, sporcular yoğun katılım gösterdi. Türkiye dahil 12 ülkeden sporcunun katıldığı maratonda mücadele eden yüzücüler, bu yıl kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar. Yaklaşık 550 sporcunun yer aldığı maratonda bin 500 ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda mücadele edildi. Gün boyu devam eden yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Datça Yat Limanı'nda düzenlenen törende Datça Kaymakamı Murat Atıcı, protokol üyeleriyle birlikte sporculara ödüllerini takdim etti.

Törende ilk olarak Manş Denizi'ni geçerek Türkiye'yi başarıyla temsil eden Yasemin Altıntaş ve Melisa Uluarslan'a ödülleri verildi. Daha sonra Amerika'da bulunan Manhattan Adası'nın etrafını 21 Eylül 2025 tarihinde botla dolaşan Ece Demir'e ödül verildi. Son olarak dereceye giren yarışmacılara yaş guruplarına göre ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, katılımcılara teşekkür ederek "Öncelikle emeği geçen herkese ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün sabah startı verdikten sonra, Doğu'da, Güneydoğu'da görev yapan kaymakam arkadaşlarım mesaj attılar. 'Biz burada karlar mücadele ederken, sizler denize giriyorsunuz' diye. Hepinize teşekkür ediyorum. 21. maratonumuza da yine bekliyoruz sizleri. İki yıl önce buraya geldiğimde 200-300 olan yarışmacı sayısı, bugün 500'ün üzerine çıktı. Her sene kalanarak büyüyoruz. Bugün bir ödül töreni yapılacak ama bugün denize giren herkes ödüle layıktır" dedi. - MUĞLA

