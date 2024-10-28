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Datça Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen sağlam bir şekilde kurtarıldı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salındaki 8'i çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Can sallarındaki 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor

Yunanistan Göçmen Datça

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