Datça Açık Kış Yüzme Maratonu 18. kez düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde geleneksel hale getirilen 'Datça Açık Kış Yüzme Maratonu'nun bu yıl 18.'si düzenlendi. Yunanistan'dan da yüzücülerin de yer aldığı maratona toplam 333 yüzücü katıldı. Yarışlar 3 bin metre ve bin 500 metre olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda kar ve soğuk nedeniyle çetin kış şartları yaşanırken, Muğla'nın Yunanistan'a yakın en uç noktasında yer alan Datça ilçesinde yüzlerce kadın ve erkek yüzücü kış ortasında 'Her kulaç bir fidan' sloganı ile kulaç attı.

Orman yangınlarına dikkat çekmek için 'Orman Yangınlarının Farkında Olalım, Ormanlarımızı Koruyalım, Her Kulaç Bir Fidan' sloganıyla yapılan yarışların ilki 2006 yılında yapılmıştı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sanayi ve Ticaret Odası destek verdiği kış yüzme maratonuna her yıl ilgi artarak devam ediyor.

Bu yıl yerli ve yabancı birçok yaş kategorisinde 333 kadın ve erkek sporcu yer aldı. Yüzücüler Taşlık Plajı'nda 'Her Kulaç Bir Fidan' sloganı ile ocak ayının başında Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada kulaç attılar.

Datça açık deniz yüzme maratonunu öncesi açıklama yapan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, "İnşallah kazasız belasız bir yarış olur. Datça'nın bütün güzelliklerini tadın gelmişken. Eski Datça, Knidos ve diğer limanlarımızı da inşallah oraları gezersiniz" dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, bu yıl 18.'si düzenlenen Datça Açık Kış Maratonu'nun 9'unun kendisine nasip olduğunu belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan, bizim bu etkinliğimize güzellik katan sadece ülkemizden değil, Yunanistan'dan katılan yüzücülerimize bu güzel ortamı oluşturdukları için onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA