Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap

Güncelleme:
Al Hilal forması giyen Uruguaylı oyuncu Darwin Nunez, golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun oyuncuya onay verdiği belirtildi.

  • Darwin Nunez, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye transfer için önerildi.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Darwin Nunez transferine olumlu yanıt verdi.
  • Darwin Nunez, Al Hilal'de bu sezon 16 maçta 7 gol ve 4 asist yaptı.

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de golcü transferi için arayışlar sürerken gündeme dünyaca ünlü yıldız isim geldi.

DARWIN NUNEZ FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Arda Birben'in haberine göre; Sezon başında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e 53 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Uruguaylı oyuncu Darwin Nunez, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Arabistan'dan ayrılarak yeniden Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi.

TEDESCO'DAN CEVAP

Darwin Nunez önerisini teknik direktör Domenico Tedesco'nun önüne koyan Fenerbahçe yönetimi, İtalyan hocadan olumlu yanıt aldı. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetim, yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibiyle toplam 16 maça çıkan Darwin Nunez, takımına 7 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
