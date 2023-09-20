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Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ'ı 93-89 yenerek 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'ndaki ikinci maçını kazandı

Spor Haberleri

Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ'ı 93-89 yenerek galibiyet elde etti. Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Darüşşafaka Lassa, maçı kazandı.

Bursa'da 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ'ı 93-89 yendi.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci maçında, TOFAŞ ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 20-20 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk devresini, Darüşşafaka Lassa 51-40 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Darüşşafaka Lassa, final periyoduna 70-62 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Darüşşafaka Lassa, maçı 93-89 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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