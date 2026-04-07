Dartta büyük heyecan sona erdi

Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldızlar-Gençler Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldızlar-Gençler Grup Müsabakaları, 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Elazığ'da yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı. Organizasyona 21 ilden 76 okul ile toplam 380 sporcu ve antrenör katılım sağladı. 3 gün süren müsabakalarda genç sporcular hem bireysel yeteneklerini sergileme hem de sportif mücadele ruhunu ortaya koyma fırsatı buldu. Centilmence karşılaşmalara sahne olan organizasyon, dart sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Müsabakalar, Yıldızlar ve Gençler takım kategorilerinde düzenlenirken, dereceye giren okullar Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin spora yönlendirilmesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri adına bu tür organizasyonları son derece önemsiyoruz. Elazığ olarak milli takımları ağırlayan, Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapan bir şehir konumundayız. Bugün de dart branşında önemli bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık. İki yıl önce ilimizde Türkiye'de sayılı dart salonlarından birini kazandırdık ve kısa sürede önemli dereceler elde ettik. Şehrimizde ilk kez düzenlenen bu müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

