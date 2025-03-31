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Danylo Sikan, Trabzonspor'da Beklentileri Karşılayamadı

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Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan, 10 resmi maçta gol atamadan takımında bekleneni veremedi. 6 milyon avro bonservisle transfer edilen Sikan, ligde 8 maçta görev aldı ancak takıma katkı sağlayamadı.

Trabzonspor'da ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, geride kalan sürede bekleneni veremedi.

Ara transferde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Takımı'ndan 6 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen ve kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sikan, 10 resmi maçta 676 dakika görev aldı.

23 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 496 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 180 dakika oynadı.

Trabzonspor'un forvet oyuncusu, söz konusu maçlarla gol atmayı başaramadı.

Ligde 2 maçta 90 dakika sahada kaldı

Danylo Sikan, ligdeki 8 karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de forma giyerken, sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı.

Sikan'ın 90 dakika görev yaptığı karşılaşmalarda bordo-mavililer, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Banza'nın yokluğunda da tercih edilmedi

Danylo Sikan, Göztepe maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Simon Banza'nın yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, Banza'nın yokluğunda Enis Destan'a ilk 11'de görev verdi. Daha önceki maçlarda Banza'nın performansı nedeniyle kanatlarda kullanılan Sikan, bu karşılaşmada 11'de forma giyemezken, ikinci yarı oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'un hücum hattında kiralık olarak oynayan Simon Banza ile Danylo Sikan ve Enis Destan görev yapıyor.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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