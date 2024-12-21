Danilos Pizza, Fenerbahçe'ye Yenildi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza, Fenerbahçe'ye evinde 87-70 mağlup oldu. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Danilos Pizza evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 87-70 mağlup oldu.
Hakemler: Polat Parlak, Burak Durmuş, Mustafa Gürhan Soysal
Danilos Pizza: Destanni Henderson 14, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar 8, Beatrice Mompremier 13, Terezia Palenikova 13, Jasmine Jabrell Walker 17, Aysude Torcu
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 11, Ariel Asante Atkins 15, Olcay Çakır Turgut 8, Nikolina Milic 17, Tilbe Şenyürek 6, Julie Isabelle Allemand 9, Selen İrem Baş, Marieme Badiane 21, Tuana Ayşegül Vural, Ayşe Yılmaz
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 23-13 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 62-54 (Fenerbahçe lehine) - KOCAELİ