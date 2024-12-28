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Danilos Pizza, Bodrum Basketbol'u 94-60 Yenerek Fark Yarattı

Danilos Pizza, Bodrum Basketbol'u 94-60 Yenerek Fark Yarattı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60'lık net bir skorla mağlup etti. Maçta Yağmur Bul ve Beatrice Mompremier etkili performanslarıyla ön plana çıktı.

Salon: Bodrum Spor

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nihat Çetin, Fatih Kurt

Bodrum Basketbol : Brianna Jones 19, Gizem Tüzün 5, Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 5, Azra Erçeli·k 6, Mya Hollingshed 14, İdal Yavuz 2, Zehra Sıla Tunçdemir, Elif Bati

Danilos Pizza: Yağmur Bul 18, Jasmine Walker 15, Beatrice Mompremier 18, Terezia Palenikova 11, Yağmur Kübra Taşar 11, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 4, Aysude Torcu 2, Hande Çelebi 8

1. periyot: 16-27

Devre: 29-46

3. periyot: 48-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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