2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak kadınlar kayak kros kategorisinde Alman sporcu Daniela Maier, altın madalyanın sahibi oldu. Finalde rakiplerini geride bırakan Maier, İtalya'daki organizasyonda büyük bir başarı elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar kayak kros kategorisinde Alman Daniela Maier, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 14. gününde serbest stil kayak kadınlar kayak kros yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Final yarışında rakiplerini geride bırakan Daniela Maier, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride İsviçreli Fanny Smith gümüş, İsveçli Sandra Naeslund ise bronz madalya aldı.

