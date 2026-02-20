2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak kadınlar kayak kros kategorisinde Alman sporcu Daniela Maier, altın madalyanın sahibi oldu. Finalde rakiplerini geride bırakan Maier, İtalya'daki organizasyonda büyük bir başarı elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 14. gününde serbest stil kayak kadınlar kayak kros yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Bu kategoride İsviçreli Fanny Smith gümüş, İsveçli Sandra Naeslund ise bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan