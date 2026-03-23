Haberler

Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Alanyaspor forması giyen ve Romanya U21 Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ümit Akdağ ile ilgili açıklamalar yaptı. Pancu, Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini duyurdu.

Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu'dan Corendon Alanyaspor'da oynayan ve Romanya U21 Takımı'ndan öğrencisi olan savunma oyuncusu Ümit Akdağ için dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı.

"GALATASARAY İSTİYOR"

Pancu, Romanya U21 Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Ümit Akdağ'ı Galatasaray'ın istediğini belirterek, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu, iyi durumda ve her maçta forma giyiyor. Galatasaray da dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var." dedi.

"ŞU ANDA BİZE GELMEZ"

Ümit Akdağ'ın milli takım tercihini henüz yapmadığına değinen Rumen teknik adam, "Şu anda kesinlikle bize gelmezdi. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamazdı. Türkiye için oynaması daha olası." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ümit Akdağ, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni gelişme
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Askeri uçak düştü, 100'e yakın can kaybı var
Trump 'İçeriden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt