Dananın kuyruğu kopuyor! Fenerbahçe, Ekambi için son kez masaya oturacak

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Kamerunlu yıldız Karl Toko Ekambi ile bugün son görüşmesini yapacak. Sarı-lacivertli kulüp, Lyon'dan Ekambi'nin transferi için 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transfer durumu netleşecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ile bugün son kez masaya oturacak. Görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun transfer durumunun netlik kazanacak.

SON KEZ MASAYA OTURULACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu bugün son bir kez görüşme gerçekleştirecek.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Bugün yapılacak son görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferi netlik kazanacak.