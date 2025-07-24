Damla Nur Yılmaz, Üsküp EYOF'da Bronz Madalya Kazandı
Düzceli taekwondo milli sporcusu Damla Nur Yılmaz, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde kızlar 44 kg kategorisinde üçüncü olarak Düzce'yi ve Türkiye'yi bronz madalya ile temsil etti.
Düzceli taekwondo milli sporcusu Damla Nur Yılmaz, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) üçüncü oldu.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli taekwondo sporcumuz Damla Nur Yılmaz kızlar 44 kg'da üçüncü olarak Düzce'yi ve ülkemize bronz madalyayı kazandırdı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor